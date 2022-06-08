Kütahya'dan kutsal topraklara yolculuk başladı

Kütahya'dan hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan ilk kafile dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gitme şansı elde eden hacı adayları için Ziraat Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde uğurlama töreni düzenlendi.

Din görevlilerinin okuduğu Kur’anı Kerim tilaveti ve ilahilerden sonra bir konuşma yapan Kütahya İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim, "Kütahya il genelinden toplamda 530 hacı adayımız inşallah mübarek beldeye gitmenin sevincini yaşayacak" dedi.

Ekim, Kütahya'dan bu yıl ilk kafile olarak, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse'nin de bulunduğu 177 hacı adayı ve 6 diyanet görevlisi ile toplam 183 kişinin kutsal topraklara uğurlandığını kaydetti.

Kafile, Kütahya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman'ın duasının ardından, tekbirler ve sevenlerinin gözyaşları arasında kutsal topraklara gitmek üzere otobüslerle Zafer Havalimanı’na uğurlandı.

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