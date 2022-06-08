Kütahya’da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri

“Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Kütahya Halk Eğitimi Merkezi'nde giyim, mefruşat, resim, el sanatları ve nakış alanlarında sergi düzenlendi.

Sergi açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Eğitim BirSen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, Şube Müdürlerimiz Hüseyin Hakan Durum, İrfan Kanık, Zeki Atik, Rıdvan Acar ve Okul Müdürleri katıldı.

Açılışın ardından Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, sergideki tüm stantları gezerek yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kütahya’da açılan kurs ve kurslara katılım oranının önceki yıllara oranla önemli ölçüde artış gösterdiğini ifade eden Müdür Hasan Başyiğit, vatandaşların hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımını artırma ve farkındalık oluşturma açısından Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde Kütahya genelinde düzenlenen etkinliklerin önemine dikkat çekti. 3 bin 800'ü aşkın kurs programından mutlaka herkesin ilgi ve yeteneklerine göre bir kurs olduğunu belirten Başyiğit, halkı Halk Eğitimi Merkezlerimize gelerek kurslara kayıt olmaya davet etti.

20212022 öğretim yılı süresince açılan kurslarda üretilen el emeği göz nuru yüzlerce ürünün sergilendiği etkinlik 10 Haziran Cuma gününe kadar halkın ziyaretine açık olacak.

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