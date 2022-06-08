Kütahya İl Sağlık Müdürü Şenkul, görevi Erşan'dan devraldı

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Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Eser Şenkul, görevi Dr. Mehmet Erşan'dan devraldı.

Dr. Mehmet Erşan, Dr. Eser Şenkul'a görevinde başarılar dileyerek günün anısına çiçek takdim etti.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevini devralan eski Konya İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Eser Şenkul, görev süresi boyunca yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Dr. Mehmet Erşan'a teşekkür etti ve kendisine çiçek sundu.

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