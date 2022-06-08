Kütahya İl Sağlık Müdürü Şenkul, görevi Erşan'dan devraldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya İl Sağlık Müdürü Şenkul, görevi Erşan'dan devraldı

İHA

Kütahya İl Sağlık Müdürü Şenkul, görevi Erşan'dan devraldı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Eser Şenkul, görevi Dr. Mehmet Erşan'dan devraldı.
Dr. Mehmet Erşan, Dr. Eser Şenkul'a görevinde başarılar dileyerek günün anısına çiçek takdim etti.
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevini devralan eski Konya İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Eser Şenkul, görev süresi boyunca yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Dr. Mehmet Erşan'a teşekkür etti ve kendisine çiçek sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Işık'a iki ödül birden
YEREL HABERLER Başkan Işık'a iki ödül birden
Kütahya’da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Kütahya’da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri
Kütahya'dan kutsal topraklara yolculuk başladı
YEREL HABERLER Kütahya'dan kutsal topraklara yolculuk başladı
Emet MYO’da mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER Emet MYO’da mezuniyet coşkusu
Motivasyon tırı ile tanıştılar
YEREL HABERLER Motivasyon tırı ile tanıştılar
'Kuruluştan Kurtuluşa Çanakkale Ruhu ile 2023 Türkiye' projesi
YEREL HABERLER 'Kuruluştan Kurtuluşa Çanakkale Ruhu ile 2023 ...
Gediz Atatürk Ortaoklu Erasmus ekibi İtalya’dan döndü
YEREL HABERLER Gediz Atatürk Ortaoklu Erasmus ekibi İtalya’dan döndü
Hisarcık'ta yılsonu karma sergi
YEREL HABERLER Hisarcık'ta yılsonu karma sergi
Simav'da ağaçlandırma, silvikültür tatbikatı
YEREL HABERLER Simav'da ağaçlandırma, silvikültür tatbikatı
Emet Belediyesinin yaz futbol okulu başladı
YEREL HABERLER Emet Belediyesinin yaz futbol okulu başladı
TKDK'nın yeni Kütahya İl Koordinatörü Birsen Karaaslan oldu
YEREL HABERLER TKDK'nın yeni Kütahya İl Koordinatörü Birsen ...
Kütahya’da 257 kütüphane bulunuyor
YEREL HABERLER Kütahya’da 257 kütüphane bulunuyor
Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri projelerini sundu
YEREL HABERLER Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri ...
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Müdür Mehmet Erşan'a veda programı
YEREL HABERLER Müdür Mehmet Erşan'a veda programı
Saruhanlar köyünün sosyo-ekonomik tarihine dair akademik makale
YEREL HABERLER Saruhanlar köyünün sosyo-ekonomik tarihine dair ...
Kütahya’da bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele ...
Zafer Meydanı'nda çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Zafer Meydanı'nda çalışmalar başladı
DPÜ Rektörü Uysal, 'INCSOS VII Karabağ Kongresi'ne katıldı
YEREL HABERLER DPÜ Rektörü Uysal, 'INCSOS VII Karabağ Kongresi'ne ...
Tavşanlı MYO’da mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER Tavşanlı MYO’da mezuniyet coşkusu
Atatürk İlkokulu öğrencileri İngilizceyi oyunlarla pekiştiriyor
YEREL HABERLER Atatürk İlkokulu öğrencileri İngilizceyi oyunlarla ...
Hürok Mermer’in Gemisi George, Kütahya’dan Miami’ye yolculuğunu tamamladı
YEREL HABERLER Hürok Mermer’in Gemisi George, Kütahya’dan Miami’ye ...
Kütahya'da 'Kağıt sanatı' sergisi
YEREL HABERLER Kütahya'da 'Kağıt sanatı' sergisi
Altıntaş’ta “Kent Park” projesi hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Altıntaş’ta “Kent Park” projesi hayata geçiriliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.