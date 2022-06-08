Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödül gecesinde iki ayrı ödüle layık görüldü.

İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen 12. Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödül gecesinde Başkan Işık, ‘Sosyal Sorumluluk Projeleri’ ile ‘Kent Ekonomisi ve İşletmeciliği’ kategorilerinde ‘Yılın İl Belediye Başkanı’ ödüllerinin sahibi oldu.

Ödüllerini alan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Sosyal sorumluluk projeleri önderleri arasında ödüle layık görülmenin onurunu, mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyorum. Kütahya Belediyesi son üç yılda Hilal Kart projesi ile 40 bin aile, 150 bin vatandaşımıza, yardıma muhtaçlık kriterlerini sağlaması kaydıyla, o kapıdan kim girmiş ise herkese az ya da çok katkı yaptı. Sağ elin verdiğini sol elin hissetmediği anlayışla Bereket Kart, Mehmetçik Kart gibi diğer projelerimizle birlikte kimseyi rencide etmeden projelerimizi yürüttük. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve bize bu ödülü layık gören Özel Kalem Dergisi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

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