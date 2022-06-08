Simavlı hacı adayları dualarla uğurlandı

Kütahya’nın Simav ilesinde ilk hac kafilesi Kur'anı Kerim tilavetleri ve ilahilerle kutsal topraklara uğurlandı.

Simav ilçesinden hacca gidecek olan ilk hac kafilesi için Nasuhağa Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi. Din görevlilerinin okuduğu Kur'anı Kerimler ve ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Hasan Serçe bir konuşma yapıp dua etti. Daha sonra hacı adayları hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara uğurlandı.

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