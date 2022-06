Başkan Yılmaz, Milletvekili Kasap'a meydan okudu Yılmaz'dan Kasap'a: “Çok çalıştık, çok emek verdik. Ne olur bizleri ucuz siyasi şovlarınıza alet etmeyin"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap'ın TBMM'de "Kütahya İl Özel İdaresi'ne seslenmek istiyorum, size oy vermeyen yerlere hizmet götürmemekte kararlı mısınız, birçok köy yolu berbat halde " şeklindeki ithamları, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'dan sert bir şekilde cevap buldu.

CHP Milletvekili Fazıl Kasap'a meydan okuyan Başkan Musa Yılmaz, dile getirilen konuların Kütahya basınının hakemliğinde yerinde incelenmesini talep etti. İl Özel İdaresinin özellikle yol konusunda rekor hizmetleri yerine getirdiğine vurgu yapan Yılmaz, Kasap'ı insaf ve vicdana davet ederek "çok çalıştık, çok emek verdik. Ne olur ucuz siyasi şovlarınıza alet etmeyin" dedi.



“Vekilimizin bu açıklamaları ilimizde derin bir hayal kırıklığına yol açmıştır”

Vekilin bu açıklamalarının Kütahya’da derin bir hayal kırıklığına yol açtığını söyleyen Başkan Musa Yılmaz, “Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, her yıl genellikle bu sezon ve mevsimde yaptığı gibi bu yılki meclis konuşmasında da, köy yollarındaki, durumu anlatırken, Tüm Türkiye'ye asla hak etmediğimiz, çok ciddi başarılar elde ederek örnek gösterildiğimiz, hemşerilerimizin büyük beğenisini kazandığımız köy yolları konusunda, gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan ifadeler sarf etmiştir. Bu başta meclis üyelerimizi, özel idare çalışanlarımızı, sahada var gücüyle ter döken işçi kardeşlerimizi, özellikle kırsalda yaşayan hemşerilerimizi ve tüm Kütahyalıları ziyadesiyle üzmüştür. Normal bir vicdan ve insaf sahibinin ilimiz köy yollarını gezdiğinde teşekkürden, övgüden, takdirden başka bir ifadesi olmazken, vekilimizin bu açıklamaları ilimizde derin bir hayal kırıklığına yol açmıştır. Bizler ilimizin tüm milletvekillerinin öneri talep ve isteklerine çok değer veren, bunu ciddiye alıp kıymetli bulan bir ekibiz. Kütahya İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi 18 yıldır köylerimizin altyapısını, üst yapısını, içme suyu problemlerini çözmüş, onlarca gölet ve sulama sistemleri yapmış, bu anlamda, hemşerilerimizin takdiri yanında, devletimizin yerel yönetimlerle ilgili en üst düzeyindeki birimlerince de örnek gösterilmiştir” dedi.



“İtibarsızlaştırmayı asla kabul etmiyoruz”

İtibarsızlaştırmayı asla kabul etmediklerini belirten Başkan Yılmaz,” Yapılan bunca çalışmanın emekçileri adına ve yakaladığımız bu büyük başarı adına "insaf ve vicdana" davet ediyoruz. Gölge etmeyin yeter. Zira çok çalıştık, çok emek verdik. Ne olur ucuz siyasi şovlarınıza alet etmeyin. Elbette ki ilimizin dile getirilecek sorunları vardır. Milletvekillerimizden beklentimiz de bunları en etkin şekilde dile getirmeleridir. senede bir sefer yaptığı ve neredeyse birbirinin kopyası olan bir konuşma ile ilimizi özellikle alanımızla ilgili köy yolları hakkında böyle bir, hafifliği, karalamayı, bühtanı, yapılanları itibarsızlaştırmayı asla kabul etmiyoruz. Siyaset, ili temsil etmek, meclis kürsüsünden konuşmak bu değil, olmamalı. Özellikle de Cumhurbaşkanımızın herkese hizmet konusunda, bize oy versin, vermesin her yerleşim yerine hizmet götürme konusunda ki kararlı talimatının bizim için ne ifade ettiğinin idrakındayız. İl Genel Meclisi yapısının belirlendiği her yerel seçimlerde Kütahya halkımız hizmete oy vererek çok güçlü bir şekilde bizleri desteklemiş, takdir etmiş ve dualarını esirgememiştir. Onun içindir ki Vekilimizin partisi, anlayışı 18 yılda ayrı dönemlerde, birisi kendisi gibi uzun yıllar Ak Parti saflarına siyaset yapmış sadece iki değerli arkadaşımızı il genel meclisine gönderebilmiştir. Onun içindir ki Ak Parti ve Cumhur İttifakı ilimiz yerel yönetimlerinde görevdedir. İnanıyorum ki vekilimizin Ankara'da Mecliste tasarladığı, umut bağladığı beklenti ve fayda Kütahya'da bozulacaktır karşılık görmeyecektir. Bunu Kütahyalı hemşerilerimle birlikte 2023 seçimlerinde bir kez daha hep birlikte göreceğiz. Hemşerilerimiz kadirşinastır, feraset sahibidir” dedi.



“Basınımız hakemlik yapsın, yerinde incelesin, bizi denetlesin”

Yerel basının hakemlik yapsını, yerinde incelemesini ve kendilerini denetlemesini isteyen Musa Yılmaz, ”Kütahya'nın 546 köyü ve 100 bağlısının toplam 1'nci derece yol ağı uzunluğu 6 bin 280 kilometredir. Sadece köyden köye yol ağı uzunluğu 3 bin 800 kilometredir. 1 derecede köy yollarımızın tamamı BSK Sıcak asfalt, beton asfalt, sati kaplama asfalttır. Sadece Simav'da bir köyümüz ve bu sene merkez ilçede asfaltını atacağımız bir köyümüz haricinde tüm köylerimizin 1 derecede yol ağları asfalttır. Ayrıca ilimizin yaklaşık 1000 kilometrelik grup yollarının 830 kilometresi BSK sıcak asfalt ve 100 kilometresi de Beton asfalttır. Yani bu seneki çalışmalarımız sonunda bin kilometrelik grup yollarının 950 km'sinin üzerinde BSK ve beton asfalt yapmış olacağız. (Tabi ki bu kadar uzun yol ağına sahip ilimizde, sert geçen kış ayları sonrası, kısmi bozulma ve deformeler olmaktadır. Yaz sezonunda bunların bakım ve onarım çalışmaları da aralıksız devam etmektedir) Ben vekilimizden yerel yönetimlerin en üst ilgili birimlerden veya elindeki tüm imkanları kullanarak istediği kaynaktan, hangi İlde 950 kilometre köy yolunun, köy grup yolunun sıcak asfalt olduğunu, araştırmasını, öğrenmesini, bizi o bilgi ve kriterlerle kıyaslamasını talep ediyorum. Ben vekilimizin bahsettiği köylerin bile yarısının ulaşımının sıcak asfaltla yapıldığını biliyorum, söylüyorum. Siyaset insanı bu kadar da yapmamalı. Bugün buradan altını çizerek çok net ifade ediyorum. vekilimize meydan okuyorum. Bu konunu da bizim her çalışmamızı dikkatle izleyen yerel basınımızı, göreve davet ediyorum. Vekilimizin dile getirdiği konuları ve benim de 1000 kilometreye yakın grup köy yollarının sıcak asfalt yapıldığı ve diğer beyanlarımıza, yerel basınımız hakemlik yapsın, yerinde incelesin, bizi denetlesin ve Kütahya kamuoyunu bilgilendirsin. Ben Vekilimiz kabul ederlerse bütün köy yollarını birlikte yerel basını da yanımıza alarak gezmeyi çok arzu ederim. Bundan büyük bir memnuniyet duyarım, Ben sayın vekilimiz den seneye aynı sezon yapacağı konuşmayı daha dikkatli, sadece belli köylerimizi değil 546 köyümüzün tamamını gezerek yapmasını arzu ederim. Ama korkarım ne davetimize icabet edecektir, nede seneye yapacağı konuşmada bir düzeltme, titizlik gösterecektir. Aynı içerik ve kafalarındaki, " Kendilerine oy vermeyen insanlara hizmet etmeme" modelini , zihin altını, gün yüzüne vuran benzer bir konuşma yapacaktır. Bütün kariyerini ortaya koysa söylediği sözleri bizim söylediğimizi ifade eden bir muhtar ve köylümüzü de bulamayacaktır. Belli ki siyaset, parti içi çekişmeler, yeni seçim yasası, vekilimizi bunaltmış” diye konuştu.

