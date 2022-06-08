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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hisarcık MYO’da mezuniyet heyecanı

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne (DPÜ) bağlı Hisarcık Meslek Yüksekokulu'ndan (MYO) mezun olan 150 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Hisarcık MYO’da mezuniyet heyecanı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne (DPÜ) bağlı Hisarcık Meslek Yüksekokulu’ndan (MYO) mezun olan 150 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.
Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kazım Uysal, Emet Kamakamı ve Hisarcık Kaymakam Vekili Hasan Çiçek, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Burak Kavaslar, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Koç, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, protokol üyeleri, öğretim üyeleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.
Mezuniyet Töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törenin açış konuşmasını yapan Meslek Yüksekokulu Müdürü Burak Kavaslar, ”Mezuniyet törenleri kendine has karmaşık duygularla dolu törenlerdir. Bir taraftan başarıyla tamamlanan bir eğitimin ve ömürde yeni bir başlangıcın ifadesi olduğu için sevinçli, Diğer taraftan ise bir daha tekrarı olmayacak güzel anıların ve hoş öğrencilik hallerinin bitişini simgelediği için de hüzünlüdür. Bizler burada, sizlere 2 yıllık eğitim ve öğretim ile birer anahtar vermiş bulunuyoruz. Bundan sonra bu anahtarı kullanarak çok farklı kapıları açmak sizlerin elindedir. Bu nedenle her gün donanımınızı artırmalı ve kendinizi daha da geliştirmelisiniz. Sizlere en önemli tavsiyem bu olur. Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine erişmesinde en büyük güvencemiz sizlersiniz. Bizim misyonumuz, sizlerin önünü açmak, kaliteli eğitim vermek ve iyi insanlar olarak yetişmenizi sağlamaktır. Sizin sorumluluğunuz ise, çok çalışmak ve başarılı olmaktır. Hisarcık’taki kamu kuruluşlarından esnafına kadar öğrencilerimize kucak açan, sorunlarıyla ilgilenen, destekleriyle bizleri güçlendiren başta Kaymakamlığımız, Belediye Başkanlığımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız olmak üzere herkese şahsım, Meslek Yüksekokulum ve Üniversitemiz adına sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Değerli mezunlarımız, mezuniyetinizi tekrar tebrik ediyor, sizlerden bugünlere gelmenizde pay sahibi olan ailenizi, ülkenizi, Meslek Yüksekokulumuzu ve Üniversitemizi unutmamanızı talep ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda hepinize sağlıklı, mutlu, hayırlı ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun” dedi.

“Sizlerden bu ayrılışımız güzel bir ayrılış”
Daha sonra söz alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal,” Sizlerden bu ayrılışımız güzel bir ayrılış Hisarcık’a geldiniz, bu güzel kampüste, bu güzel okulda okudunuz. Yoruldunuz, ders çalıştınız ama mutlu sona başarıya ulaştınız. Diploma alıyorsunuz ve bundan sonra artık bambaşka bir hayata adım atıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da azminize, çalışmanıza destek vererek, güç vererek daha fazla çalışarak bundan sonra daha nice başarılara imza atmanızı arzu ediyoruz. Çünkü şuna inanıyorum. Çalıştıktan sonra elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Meslek Yüksekokulu ile yetinmeyip, daha çok çalışıp 4 yıllık ilgili bir fakülteden mezun olup, daha da lisansüstü eğitiminizi tamamlayıp belki de Hisarcık’a veya bir başka Meslek Yüksekokulumuza, fakültemize hoca olarak, akademisyen olarak gelmeniz en büyük arzumuzdur, dileğimizdir” dedi.

“Türkiye’nin umudu ve güvencesi gençlerdir”
Mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin Türkiye’nin umudu ve güvencesi olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Bütün umudum gençliktedir” ifadesiyle ülkeyi ve bütün değerlerini gençlere emanet ederek göstermiştir. İnanıyorum ki siz de bu umutları ve güveni asla boşa çıkarmayacak, ülkemizin çağdaş, uygarlık düzeyine ulaşmasında, üzerinize düşen görev ve sorumlulukları tam olarak yerine getireceksiniz. İleriki yıllarda yine karşılaştığımızda sizleri başarılı bir iş adamı, güzel işler başarmış bireyler, mutlu ve huzurlu yaşam süren insanlar olarak görmek bizim en büyük dileğimiz. Hisarcık Belediye Başkanı bir büyüğünüz, bir abiniz olarak burada her daim sonuna kadar açık bir kapınız olduğunu da unutmamanızı istiyorum. Ayrıca Yüksek Okulumuzun Büyümesinde ve gelişmesinde her zaman destek olan saygıdeğer Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal hocama ilçem ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Daha sonra bölümlerinde ilk 3 dereceye giren öğrenciler protokol üyeleri tarafından belgelerini aldı. Öğrencilerin hep birlikte kep atma heyecanı yaşadığı tören pilav ikramı ile sona erdi.

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