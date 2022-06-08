Arılı kovanlar sahiplerini buldu

Arıcılık faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) destekli projelerle desteklenmesi çerçevesinde, Kütahya Tarım İl Müdürlüğü tarafından 60 adet arılı kovan ve malzemeleri üreticilere teslim edildi.

Arıcılık faaliyetleri, hem üreticilere bir gelir kaynağı oluşturması, hem de arıların biyolojik çeşitlilik ve doğal denge açısından ekosistemde kilit öneme sahip olması nedeniyle destekleniyor.Köylerinden gelen yoğun talep doğrultusunda çalışmalarını yürüten Kütahya Tarım İl Müdürlüğü, FAO destekli projeler çerçevesinde 60 adet arılı kovan ve malzemelerini üreticileriyle buluşturdu.

Tarım İl Müdürü Orhan Özçalık, kovan ve yardımcı ekipman dağıtımı sonrası yaptığı açıklamada "İlimizde ilk etapta 10 köy ile başladığımız ve daha da genişlemesi için çaba sarf ettiğimiz Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü destekli projeler çerçevesinde 60 adet arılı kovan ve malzemelerini Arıcılarımıza teslim ettik. Projede emeği geçen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ellerine sağlık, onların gayretiyle daha birçok imkan ilimize gelecek inşallah" dedi.

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