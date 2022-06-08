Tavşanlı'da cezaevinden firar eden kişi yakalandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, cezaevinden firar eden kişi 3 saat içerisinde yakalandı.

Tavşanlı İlçesi Açık Ceza İnfaz Kurumundan saat 16.30'da firar eden, uyuşturucu kullanma suçu bulunan H.A. (32), Tavşanlı ilçe jandarmanın titiz çalışmaları sonucu 3 saat içerisinde saklandığı buğday tarlasında yakalanarak işlemlerinin ardından cezevine gönderildi.

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