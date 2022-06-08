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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İHA

Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma neticesinde H. M. A. isimli şahıs 5.91 gram skunk maddesi ile birlikte yakalandı.
Devam eden çalışmalarda şahsın uyuşturucu maddeyi satın aldığı belirlenen F. M. Ô. isimli şahsın ikameti tespit edildi.
Yapılan operasyon sonucu kullanıcı olduğu değerlendirilen Y. B. isimli şahısla birlikte, yanlarında 1.08 gram Skunk maddesiyle yakalandı. F. M. O. isimli şahsın yapılan ikamet aramasında 18,41 gram skunk, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Sürdürülen soruşturmada F. M. Ô. isimli şahsın uyuşturucu maddeyi H. E. İ. isimli şahıstan temin ettiğinin de belirlenmesi üzerine yapılan operasyonda H. E. I. isimli şahıs ikametinde yanında A. Y. isimli şahıs ile birlikte yakalandı. Evde yapılan aramada 65,06 gram skunk, 1 adet öğütücü aparat, 0,78 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Toplamda, 83.47 gram skunk maddesi, 0.78 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde öğütücüsü ele geçirildi.
Gözaltına alınan H. M. A. , Y. B. ve A. Y. isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, H. E. I. ve F. M. Ô. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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