Simav’da 4-6 Yaş Kur’an kursu kapanış etkinliği

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Naşa 46 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılmasından dolayı kapanış programı düzenlendi.

Programa İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır, Vaiz Murat Kaya, Naşa Din Görevlileri, Kur'an Kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda yakın zamanda vatan uğruna canını feda eden Simav’lı Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya da unutulmadı. Şehit asker için üzerinde resmi ve ismi olan afiş bastırılıp, fatihalar okundu.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe’nin 46 Yaş Kur'an Kursları'nın önemine dair yaptığı açılış konuşmasının ardından, minik öğrenciler yıl boyunca öğrendikleri sure, dua, şiir ve etkinliklerle katılımcılara hazırladıkları programı icra ettiler.

20212022 yılında Naşa 46 Yaş Kur'an Kursu'nda yapılan çalışmalar ve faaliyetlerin konu alındığı sinevizyon gösterisi, öğrencilere belgelerinin takdimi ve ikramlarla program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.