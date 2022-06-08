Kütahya'da biyolojik ilaçlama çalışması

Kütahya Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri tarafından mücavir alan sınırları içerisinde bulunan 67 adet mahallede ve 2 adet sıcak su turizm sahasında 2022 yılı ilaçlama sezonunda haşere ile mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Çalışmalar, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul edilen ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olan biyolojik ilaçlarla ve biyolojik kontrol yöntemleriyle gerçekleştiriliyor. Kütahya'da başta 7 Göller, sulama kanalı, süs havuzları, diğer göletler ve su birikintileri sivrisinek, karasinek vb. haşereler dışında diğer canlı türlerine zarar vermeyen biyolojik larvasitler ile ilaçlanıyor. Çevreye ve ekosisteme zarar vermeden vatandaşların sağlıklı ve temiz bir çevrede huzur içinde yaşamlarını sürdürmeleri bizim önceliğimiz" denildi.

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