Takla atan otomobilin sürücüsü 1,58 promil alkollü çıktı: 4 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da alkollü sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ağaca çarparak takla atıp ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza geç saatlerde Tavşanlı Çevreyolunda meydana geldi. Mehmet Ali Sarı yönetimindeki 43 ABB 348 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak takla atıp ters döndü. Kazada sürücü Sarı ile araçta bulunan Seda Aykut, Yasemin Uzun ve Tugay Turkay yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali Sarı´nın 1,58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-06-08 22:31:28
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