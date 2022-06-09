Kütahya'da köpek saldırısına uğrayan kızıl geyik yavrusu koruma altına alındı

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Kütahya'da, yol kenarında köpeklerin saldırısına uğrayan kızıl geyik yavrusu koruma altına alındı.

KütahyaEskişehir karayolunda bir vatandaş tarafından gece saatlerinde bulunan kızıl geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Geyik yavrusu, DKMP ekiplerince Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) götürüldü.

Kızıl geyik yavrusunun bir süre sonra doğal yaşam ortamına bırakılacağı öğrenildi.

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