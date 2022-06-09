Hisarcık’ta 4-6 Yaş Kur'an Kursu mezuniyet programı

Hisarcık İlçe Müftülüğünce 46 Yaş Kur’an Kursları yılsonu mezuniyet programı gerçekleştirildi.

Seydi Resul İmam Hatim Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen programa, Belediye Başkan Vekili Adil Eroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Koç, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Köse, din görevlileri, Kur'an Kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı

Programın açılışında bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, ”46 Yaş Kur’an Kurslarımız son zamanlarda özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok önem verdiği projelerden birisi. Çünkü çocuklarımız 6 yaşına kadar kişiliklerini tamamlamaktadır. Bundan dolayı okul öncesi eğitime çok önem vermemiz gereklidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız da tüm illerde, ilçelerde 46 yaş Kur’an Kurslarını imkanlar dahilinde çoğaltmaya gayret etmektedir. Bu kurslarımızda çocuklarımızın iyi bir gelişme sağlayabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlenmekte, ayrıca Allah, Peygamber ve Kur’an sevgisini alabilmeleri için yoğun gayret sarf edilmektedir” dedi.

Programda 33 minik öğrenci yıl boyunca öğrendikleri sure, dua ve şiirleri okudular, ayrıca katılımcılara çeşitli etkinlikler sundular.

Programın sonunda öğrencilere belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.