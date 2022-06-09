Yarım bıraktığı üniversiteyi 63 yaşında bitirdi

1980’li yıllarda Balıkesir'de okuduğu İnşaat Mühendisliğini 4.sınıf son döneminde bırakmak zorunda kalan Kütahyalı 63 yaşındaki Üzeyir Aydın, aftan yararlanarak eğitimine devam ettiği Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Üzeyir Aydın belgesini Belediye Başkanı Alim Işık'tan torunları ile birlikte aldı. Üzeyir Aydın’ın oğlu Mustafa Murat Aydın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda,” Velisi olduğum babam Üzeyir Aydın 63 yaşında bugün İnşaat Mühendisliğinden resmen mezun oldu. Dumlupınar Üniversitesi azminden dolayı ayrıca bu başarıyı törende ödüllendirdi. 80'li yıllarda Balıkesir'de okuduğu İnşaat Mühendisliğini 4.sınıf son döneminde bırakmak (bıraktırılmak) zorunda kalan babam, yıllar sonra çıkan aftan yararlanarak Dumlupınar Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliğine kaldığı yerden başladı. Bugün mezun olarak, belgesini Belediye Başkanımız Alim Işık'tan torunları ile birlikte aldı. Babamla bir kez daha gurur duydum” dedi.

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