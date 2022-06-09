Altıntaş’ta kadim oyunlar şenliği ve yıl sonu etkinliği

Altıntaş İlçe Müftülüğü tarafından kadim oyunlar şenliği ve yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Programa, İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Arif Teke, Cumhuriyet Savcısı Savaş Göloğlu, Cumhuriyet Savcısı Tuğba Atılgan, veliler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Muammer Borlu, Kur’an Kurslarının taşımış olduğu öneme değinerek, programın hazırlanmasında emeği geçen hocalara ve katılım sağlayan misafirlere teşekkür etti.

Mecidiyeköy mesire alanında gerçekleşen programda 46 Yaş Kur’an Kursu öğrencilerinin sure ve dua okuması, Hafızlık Kız Kuran Kursu öğrencileri tarafından ilahiler okunması, programın ikinci bölümünde ise, İhtiyaç Odaklı Kuran Kursu öğrencileri organizesinde öğrenciler tarafından yumurta taşıma, çuval, halat çekme, körebe, yakan top oyunları sergilendi.

Programa katılan misafirler için öğrencilerin yapmış olduğu el emeği ürünler görücüye çıktı. Program sonunda öğrencilere oyuncak ve pamuk şeker ikramı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.