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TUBİF’te “Gastronomiye Holistik Yaklaşım ve Markalaşma” isimli söyleşi

İHA

TUBİF’te “Gastronomiye Holistik Yaklaşım ve Markalaşma” isimli söyleşi

Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinde (TUBİF) gastronomi sohbetleri dizisi çerçevesinde “Gastronomiye Holistik Yaklaşım ve Markalaşma” adlı çevrim içi söyleşi gerçekleştirildi.
Çevrim içi ortamda Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. üyesi Kansu Gençer yönetiminde gerçekleştirilen söyleşiye konuk olan Şef Vedat Demir, gastronominin öne çıkması ve markalaşmasında hangi hususların önemli olduğu, yerel gastronomik değerlerin kimlik kazanmasındaki süreçler ve bu süreçteki denetim ve standartlaşmanın önemi hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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