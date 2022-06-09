Tavşanlı'da kitap okuma etkinliği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Tavşanlı İstiklal Okulu öğrencileri yanlarında getirdikleri çeşitli kitaplarla Cumhuriyet Meydanı'nda bir ders saati kitap okuma etkinliği düzenledi.

Kitap okuyan öğrencilere öğretmenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa da eşlik etti.

Şube Müdürü Asım Bulut, "Kitap okuma etkinliği farkındalığı oluşturmak için yaptığı bu kitap etkinliğini gönülden kutluyoruz. Kitap okumak bizim yapacağımız en güzel etkinliklerden bir tanesidir. Burada yapılan etkinliği takdir ediyor ve başarılar diliyoruz" diyerek öğrencileri tebrik etti.

Okul Müdürü Mustafa Ağartan, "Tavşanlımızda kitap okuma ile ilgili farkındalık oluşturmak adına öğrencilerimizle birlikte Cumhuriyet Meydanında kitap okuma etkinliği düzenledik. Burada öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, milli eğitim müdürümüz ve şube müdürlerimizle ile birlikte kitap okumanın önemini biliyoruz. Burada da farkındalık oluşturmak adına biraraya gelerek kitap okuduk" ifadelerini kullandı.

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