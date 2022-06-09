Orman yangınları ile mücadelede teknolojik imkanlardan üst düzeyde yararlanıyorlar

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün orman yangınlarıyla mücadelede tespit, müdahale ve söndürme süresini kısaltmak amacıyla teknolojik imkanlardan üst düzeyde yararlandığı, İHA’larla ormanları tarayıp, etkin ve verimli şekilde kullanımı için aralıklarla eğitimler verdiği bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinde Bölge Müdürü Birol Dündar'ın katılımı ile yapılan toplantıda, İHA görüntülerinin yangın esnasında doğru okunması, anlık müdahaleler yapılması, etkin ve verimli şekilde kullanımı için eğitim gerçekleştirildi.

Baykar firması yetkilileri tarafından Kütahya Zafer Havalimanında konuşlanan Bayraktar TB2 İHA görüntülerinin değerlendirilmesi ve ARZ+ ve GAM programlarının kullanımı konusunda verilen eğitimde Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü A.Yavuz Helvacı ve Şube Müdürlüğü teknik personeli de yer aldı.

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