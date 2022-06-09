YÖK Başkanı Erol Özvar Kütahya'da

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YÖK Başkanı Erol Özvar, 1011 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ADIM Üniversiteleri Rektörler ve İdari Grup Toplantısı’na katılmak üzere Kütahya’ya geldi.

Yarın (10 Haziran) Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde başlayacak toplantının açılışını gerçekleştirecek olan Özvar, Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu’nda bir konuşma yapacak.

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