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"Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe açılıp açılmaması konusunda kamuoyunun görüşünü alacağız"

İHA

"Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe açılıp açılmaması konusunda kamuoyunun görüşünü alacağız"

Zafer Meydanı çalışmalarını yerinde inceleyen Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, meydan projesi, merkez pazar yeri ile kültür merkezi ve kütüphane projeleri hakkında bilgi verdi. Başkan Işık, “Hemşehrilerimizin bir kaç ay sabır etmelerini diliyorum” dedi.
Zafer Meydanı'nda başlayan meydan proje çalışmalarını Vali Ali Çelik ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, geçici rahatsızlık için Kütahyalı hemşehrilerinden özür diledi. Başkan Işık, Zafer Meydanı ikinci etabı, Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe açılıp açılmaması konuları ile birlikte merkez pazar yeri ve kültür merkezi, kütüphane projeleri hakkında bilgiler verdi.

"Vazonun akıbeti ile ilgili bir karar alacağız"
Başkan Işık açıklamasında, “Uzun süredir proje çalışmaları ve ihale süreçleri devam eden Kütahya Zafer Meydanı projemizin imalatına başladık. Şehrimizin simgesi olan vazo nun yerinden alınıp tahliye süreci devam ediyor. Vatandaşlarımızı trafik açısından rahatsız eden bu uygulama için sabırlarını diliyoruz. Cumartesi günü Çiniciler Odası, UNESCO tescilli sanatçılarımız ve diğer sanatçılarımız bir araya gelip vazonun akıbeti ile ilgili bir karar alacağız. Vazonun mevcut hali ile korunacağı mı yoksa sanatçılarımızın ortak görüşü olarak, aynı figür ve desende olmak kaydı ile büyük boyutlu bir vazo mu yapılacak? Onun kararını aldıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.
‘Verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum’ sözleri ile açıklamasına devam eden Başkan Işık, tüm planlamaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda meydanın açılacağı şeklinde olduğunu ifade etti.
Başkan Işık, “Toplam 42 milyon bedelle ihalesi yapıldı. Bu, projemizin birinci etabı. İkinci etapta ise Cumhuriyet Caddesi ve bu meydana bağlanan tüm yollarımız dahil olmak üzere devam edecek. Cumhuriyet caddemizin (Sevgi yolu) trafiğe açılıp açılmaması konusunda kamuoyunun görüşünü alacağız. Yeni projemizi sunduktan sonra, gerekirse bir referandum yaparak tek şerit halinde Ulu camiye doğru trafik akışı verileceği yeni bir projenin değerlendirmesini planlıyoruz. Projenin kabul görmesi halinde ikinci etabımıza devam edeceğiz. 'Hayır' denilirse de medyan ile bağlantılı olacak şekilde Cumhuriyet Caddesi'nin yeni şeklini şehrimize kazandıracağız” şeklinde konuştu.

"Bölgede kütüphane ve kültür merkezi Kompleksinin imalatı başlayacak"
Başkan Işık, merkez pazar yerinin önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren yıkımına başlanacağı bilgisini verdiği açıklamasında, “Meydanımız trafiğe kapatıldı. Alternatif yol güzergâhları ile ilgili İl Trafik Komisyonu ve belediyemizin ortak kararı ile belirlendi. Pazar yeri inşaatının yapımı ile ilgili çalışmalarımız başladı. Şuanda yıkım ihalesini yaptık. Bu pazartesi gününden itibaren de yıkım faaliyetleri başlayacak. Yıkım sonrası hızlı bir şekilde altında iki kat otopark, üstünde de modern bir Pazar yeri olacak şekilde yapılacak. Yakın zamanda eski kültür sarayının olduğu bölgede kütüphane ve kültür merkezi Kompleksinin imalatı başlayacak. Ancak bu meydanı trafiğe açtıktan sonra diğer iki imalatımızı başlatalım diye düşünüyoruz. Tüm projeler aynı anda başladığında alternatif yollarda da sıkıntı olabileceği düşüncesiyle bir kaç aylık gecikme ile diğer iki projenin imalatı başlayacak” ifadelerini kullandı.

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