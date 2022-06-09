Kütahya Final Akademi Anadolu Lisesi'nde mezuniyet sevinci

Kütahya'da, Final Akademi Anadolu Lisesi'nden mezun olan 88 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Göksu tesislerinde düzenlenen mezuniyet törenine; Okul Müdürü Muhammet Uygun, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan törende ilk olarak Okul Müdürü Muhammet Uygun, mezun olan öğrenciler için bir dönemin kapandığını, ancak başka bir dönemin başlangıcın başladığını söyledi.

Uygun, "Ailenizin sevgisi ilgisi ve desteği ile yetişen gençler olarak bugün buradasınız. Çok yoğun bir eğitim aldınız. Birbirinize saygı duyarak, hoşgörü göstererek karşılıklı bir şeyler öğrenerek sosyal yaşamanızla ve geleceğinizle ilgili kendi görüşlerinizi oluşturdunuz. Çalışkan, kararlı, sabırlı, gençler olarak gelecekte de bir çok başarıya imza atacağınıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Mezun öğrencilerden Merve Efe, "İnsanın önemli anlarından biri de hayalini kurduğu liseden mezun olduğu gündür. Ben ve diğer arkadaşlarımız 4 yıl boyunca kardeşlik duyguları ile kader birliği yaptık ve bu güzel okul mezun olduk. İnşallah aynı başarıyı üniversitede de gösteririz” diye konuştu.

Okul birincisinin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından, mezun olan öğrenciler tarafından Türk bayrağı ve okulun flaması diğer öğrencilere teslim edildi.Mezun olan 88 öğrenciye öğretmenleri tarafından diplomaları verildi.

Mezuniyet töreni, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

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