Rektör Uysal: “DPÜ, bilgi ve teknolojiyi üretmeyi misyon edinen bir üniversitedir”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) 20212022 öğretim yılı mezuniyet töreni tüm birimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Rektörlüğün önünde tüm akademik birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe TBMM 27. Başkanı İsmail Kahraman, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya İdare Mahkemesi Başkanı Ferid Cengiz, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Sıralı, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Kırbaç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Şahmurat Arık, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel, öğrenciler, aileleri ile davetliler katıldı.



“Üretmeyi misyon edinen bir üniversiteyiz”

Mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada DPÜ’nün bilgi ve teknolojiyi üretmeyi misyon edinen bir üniversite olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “ Yaklaşık iki yıldır çevrim içi eğitim yaptık, mezuniyet törenlerimizi de çevrim içi yapmak zorunda kaldık. Bize bu anı yaşatan, yüz yüze eğitim fırsatını veren, şu an burada bu coşkulu kalabalığı ihsan eden Rabbime hamt ediyorum. Bugün sevinçliyiz lakin bir o kadar da üzgünüz. Sebebi dün toprağa verdiğimiz öğrencimiz, bir dersin uygulaması için gittiği yerde vefat etti. Kendisini bizi yoktan var eden Rabbimize emanet ettik. Bu yıl büyük zaferin 100. yıl dönümü. Bu anlamda 100. yılı birçok etkinlikle kutluyoruz ve çok mutluyuz. Bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmış, dokusuyla yoğrulmuş. Aziz şehitlerimiz bize bu toprakları emanet etmiş. Biz onlara layık olalım ve onların bıraktığı emanete sahip çıkalım” dedi.



“Kendimiz üretemezsek maalesef hep geriden gitmek zorunda kalırız”

Rektör Uysal. “ Bilimde teknolojide ileriye gidemezsek, daima üretileni kullanırsak, kendimiz üretemezsek maalesef hep geriden gitmek zorunda kalırız. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bilgiyi ve teknolojiyi üretmeyi misyon eden bir üniversitedir. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyük zaferin büyük komutanı, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” der. İlime ve fene önem verir. Günümüzün savaşları meydan muharebeleri değildir, günümüzün savaşı ekonomi, bilim ve teknoloji iledir. Bu savaşı kazanamayan milletler daima yenilmeye mahkûmdur. Bu sebeple bu savaşı kazanmak zorundayız. Bilime değer veren, teknolojiyi üreten, bunun için kafa yoran kişi meydan muharebesindeki asker gibidir; Kutsal bir görevi yerine getiriyordur. Kutsal kaynaklarımızda da okumaya, bilime ve teknolojiye ne kadar önem verildiği malumdur. Peygamberimiz 'Alimin uykusu, cahilin ibadetinden daha hayırlıdır' der. “İlim, Müslümanın yitik malıdır, nerede bulursa alır” der. Bizim ecdadımız bilime ve ilme önem verir. Biz onları örnek almak zorundayız. Zaferin 100. yılının sevgili öğrencilerimizde ve halkımızda da bir uyanışa vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.



"DPÜ uluslararası bir üniversitedir"

DPÜ’nün uluslararası bir üniversite olduğuna değinen Uysal,” Üniversitemizin kuruluşunun bu yıl 30. yılı. Hamt olsun çok iyi bir yere geldik. Hedefimiz üniversitemizi çok daha iyi yerlere taşımaktır. An itibariyle 87 ülkeden misafir öğrencimiz var. Bu da gösteriyor ki Kütahya Dumlupınar Üniversitesi uluslararası bir üniversitedir. Üniversiteler daha iyi yerlere gelirse, millet güçlü olur, devlet köklü olur. Biz bu görevimizin farkındayız ve var gücümüzle çalışıyoruz. Sevgili öğrencilerim, çalıştınız, yoruldunuz ve bir diploma almaya hak kazandınız. Sadece diplomayla saygınlık kazanılmaz. Diplomanın insani değerlerle taçlanması lazım. İnsanı insan eden maddesi değil manasıdır. Bundan dolayı hepinizin insani değerlere sahip çıkacağınızı ve yaşayacağınızı arzu ediyor tavsiye ediyorum. Hayattaki mutluluğun, toplumdaki saygınlığın buradan geçtiğine inanıyorum. Bunun diplomadan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Mezun olan öğrencilerimi, öğrenci yakınlarını, ailelerini tebrik ediyorum. Hayatta başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Hedefleriniz ve hayalleriniz yüksek olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu.



“Kahraman’a Fahri Doktora unvanı”

TBMM 27. Başkanı İsmail Kahraman’ın yaptığı konuşmanın ardından sahneye gelen Rektör Kazım Uysal, Kahraman’a, Üniversite Senatosunun kararıyla verdiği fahri doktora unvanının belgesini sundu.Türk demokrasisinin geliştirilmesine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarının yükseltilmesine, sivil toplumun ve özgürlük alanlarının genişletilmesine sağladığı katkı, Türk milletinin devleti ve milletiyle bütünlüğüne, istikrarına ve refahına verdiği destek ve ülkemizin geleceği olan gençlere açtığı ufuk dikkate alınarak fahri doktora unvanına layık bulunan İsmail Kahraman’a verilen belge aynı zamanda NFT (Nitelikli Fikrî Tapu) olarak da düzenlendi. Türkiye’de ilk kez NFT olarak hazırlanan fahri doktora unvanının belgesi de yine Rektör Uysal tarafından İsmail Kahraman’a takdim edildi.

Törene onur konuğu olarak katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman yaptığı konuşmada,” Şahsım için bahtiyarlık ve onur vesilesi böyle bir günde beraber olmanın mutluluğu içinde sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle irfan, sanat ve tarih şehri Kütahya’da Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından şahsıma fahri doktora unvanı verilmesi dolayısıyla başta muhterem Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’a ve onun şahsında üniversite senatosunun değerli üyelerine teşekkür ediyorum. 30 yıl gibi kısa bir zamanda, köklü bir eğitim ve öğretim kurumu noktasına ulaşan Üniversitemizin Türkiye’mize bilgili, idealist, kabiliyetli, manevi ve milli değerlere sahip gençlerimizin diplomalarını alacağı güzel bir gündeyiz. Üniversiteden mezun olan gençlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin yetişmelerinde başta ailelerine, öğretim elemanlarına takdirlerimi sunuyorum. Cenabıhak gençlerimizin yollarını ve bahtlarını açık, aydınlık ve hayırlı eylesin. Katılımıyla bahtiyar olduğum siz değerli haziruna şükranlarımı tekraren sunarım. Birlik ve beraberlik içinde huzurlu, mutlu bir hayat geçirmenizi niyaz ediyorum” dedi.

Kahraman'ın konuşmasının ardından önce törene katılamayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Ali Fazıl Kasap ve Ahmet Erbaş'ın telgrafları katılımcılarla paylaşıldı. Ardından da Üniversitenin halk oyunları ekibi bir gösteri gerçekleştirdi.

Mezuniyet töreninin başarı belgeleri takdimi bölümünde lisansüstü, lisans ve ön lisans programlarında en iyi not ortalamasını elde eden ve öğrenim süresinden önce mezuniyet elde eden öğrenciler ile 63 yaşında Mühendislik Fakültesinden mezun olan öğrenci Üzeyir Aydın’a plaket ve ayrıca NFT olarak da hazırlanmış teşekkür belgeleri protokol üyeleri ve dekanlar tarafından verildi.

Tüm akademik birimlerinde not ortalamasına göre başarılı olan öğrencilere başarı belgelerinin sunumundan sonra tüm öğrenciler sahnenin önüne davet edildi ve geri sayımın ardından öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini şarkılar, fotoğraflar ve canlı videolar eşliğinde kutladılar.

DPÜ’nün 202122 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, geleneksel mezuniyet pilavı ile “Sofrada Balık Mükemmel Sağlık” etkinliği çerçevesinde balık ekmek ikramı ile sona erdi.

