Hisarcık’ta sigaranın zararları anlatıldı

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Hisarcık İlçe Devlet Hastanesine bağlı ekipler tarafından ilçe merkezinde kurulan stantta vatandaşlara sigaranın insan hayatındaki olumsuz etkileri anlatıldı, broşürler dağıtıldı.

İlçe Hastanesine bağlı ekipler tarafından Cumhuriyet Meydanına açılan standı ziyaret eden vatandaşlara sigaranın zararları anlatıldı. Sigarayı bırakma, farmakolojik ve psikososyal destekler konusunda vatandaşlar bilgilendirildi. Ayrıca Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Kahvehanelerde ve halkın yoğun olduğu resmi kurumlarda sigaranın zararlarını anlatan broşürler dağıtıldı.

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