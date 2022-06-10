Altıntaş’ta nohut ve ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce dağıtılan nohut ve yağlık ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlılara karşı kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince "Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi" projesi çerçevesinde dağıtımı yapılan nohut ve yağlık ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlılara karşı kontrolleri gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.