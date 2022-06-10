Öğrenciler süt üretimini yerinde incelediler

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri, hayvancılık sektörünü ve süt üretimini yakından tanımak için, besi çiftliklerini ziyaret ederek ilgili bilgiler aldılar.

Tavşanlı Milli Egemenlik ilkokulu öğrencileri hayvancılık sektörü ve bu konudaki ekipmanlarını tanımak için çiftliklere giderek bilgiler aldılar.

Burada İlçe Tarım Müdürü Özkan Parlak, Süt Üreticileri Başkanı Kudret Sarı ve işleteme sahipleri tarafından öğrencilere çeşitli bilgiler aktarıldı.

Okul Müdürü İsmail Uslu ve sınıf öğretmeni Şevkiye Akarsu ile program gerçekleştiren öğrenciler merak ettiği soruların cevaplarını yetkililerden alırken işyeri işleyiş hakkında detaylı bilgi aldı.

Ayran ve süt reçeli ikram edilen öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafları çekildiler.

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