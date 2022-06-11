Tavşanlı'da bir otomobil takla attı: 1 yaralı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı İlçesi Tepecik Beldesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emet'ten Tavşanlı istikametine gitmekte olan İ.Ç. (47) yönetimindeki 43 PB 224 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, sürücü İ.Ç. yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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