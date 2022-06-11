Sırt çantasından 1647 uyuşturucu hap çıktı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da polisin durdurup arama yaptığı otomobilde, sırt çantasında 1647 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü H.I.D. gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.I.D.´nin il dışından kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla takibe alınan H.I.D.´nin otomobili kent girişinde durdurup arama yaptı. Araçtaki sırt çantasında 1647 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.I.D. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-06-11 17:22:22



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