Kütahya’da sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Kütahya’da polis ekiplerince durdurulan araç içerisindeki sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde H.I.D. isimli şahsın il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Şahsın içinde bulunduğu araç Kütahya girişinde durduruldu. Yapılan kontrollerinde araçtaki sırt çantasının içerisinde bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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