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Kütahya Herlek Termal Otel'de konaklayan Ukraynalı aile, şifalı sularıyla ünlü Ilıca Kaplıcaları bölgesine hayran kaldı.

Ukraynalı baba İevgen Makareniw, anne Aksana ve evlatları Amir ve Viktoran Ilıca'da unutulmaz anlar yaşadı.

Harlek Termal Otel Müdürü Engin Umur, "Ukraynalı misafirimiz Ilıca'nın doğasına hayran kaldı. Otelimizde konaklayan Ukraynalı aileye en iyi hizmeti sunduğumuza inanıyorum. Kendileriyle bir süre sohbetimiz de oldu. Ailenin en büyük isteği ülkelerinde aylardır devam eden savaşın bir an önce bitmesi. Kendilerinin bu temennisine Türk halkı olarak bizlerinde katıldığımızı özellikle belirttim" dedi.

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