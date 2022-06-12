Tavşanlı’da şüpheli çanta paniği

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın yanına konulan çanta paniğe neden oldu.

Tavşanlı bağlı Moymul Mahallesi, çevreyolu yan yolda bir vatandaş, aracının yanında gördüğü bir çantadan şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbarla birlikte harekete geçen Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik çemberi oluşturdu. Bomba imha ekibinin olay yerine gelmesi il birlikte Çevre yolu üzerinde araç geçişleri durduruldu. Bomba imha ekiplerinin kontrollü olarak fünye ile çanta imha edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası çantanın boş olduğu anlaşıldı. Kontrollü patlatma esnasında çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

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