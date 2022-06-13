Kütahya'da yapımı tamamlanan 'Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi' hizmete sunuldu

Kütahya’nın tarih ve turizm potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla yeni bir bakış açısıyla hazırlanan Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi, Sofça köyünde düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Törende konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “İlimizin gerek ülkemizde gerek dünyaya tanıtılmasında çok önemli bir yeri olacağına inandığım Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezinin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İlk konu gündeme geldiğinde Sayın Valim, çok heyecanlıydı ve gerçekten bir şeyler kazandırmak için bu işin peşine düştü. En uygun bölgenin burası olacağında hemfikir olduk. Dünyanın birçok medeniyetine ev sahipliği yapmış olan kültür ve sanatın merkezi, tanıtım için önemli bir görev üstlenecek” dedi.

Vali Ali Çelik, yöresel lezzetlerden geleneksel kıyafetlere dek Kütahya’ya ait değerlerin sunum ve satışının yapılacağı tesiste, konukların çini yapımını da deneyimleyeceğini söyledi.

Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezinde, 3D mapping (video haritalama, film ve animasyonların doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayınlanması) yöntemiyle Kütahya’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin sunumu yapıldı. Proje, eğitilmiş veri teknolojisi kullanılarak yapay zeka tarafından yaklaşık 2 milyon topoğrafya ve lokasyon verisi işlenerek hazırlandı.

Vatandaşların “3D Mapping” gösterimini ücretsiz deneyimleyerek Kütahya’yı Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezinde keşfedeceğini söyleyen Vali Ali Çelik, “Bütün Kütahya'nın görsellerini çok kısa bir sürede zihinlere kazıyabilecek ve bunu ücretsiz sunabilecek bir alan oluşturduk. Şu anda demosu var, senaryo ve animasyon bütünleştiğinde elimizden muazzam bir iş çıkacak” dedi.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi ve misafirlere tanıtımı yapıldı.

Açılışa; Vali Ali Çelik, milletvekilleri İshak Gazel, Ali Fazıl Kasap, Belediye Başkanı Alim Işık, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İçişleri Bakanlığı Danışmanı Dr. Ali Arif Özzeybek, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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