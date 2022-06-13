DPÜ GSF öğrencilerinin eserleri Fresh Ankara’da

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserleri, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali çerçevesinde açılan Fresh Ankara sergisinde yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali çerçevesinde açılan sergi için Türkiye'nin 60 şehrinden yapılan lise ve üniversite düzeyinden alınan başvurular, serginin küratörü Kıymet Giray, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ateş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Çınar, seramik sanatçısı Prof. Dr. Zehra Çobanlı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan'dan oluşan seçici kurul değerlendirildi.

Konuyla ilgili DPÜ GSF’den yapılan açıklamada,” Sergiye katılmak için başvuruda bulunan ve eserlerini akademisyenlerimizden Doç. Dr. Pınar Yazkaç'la beraber yaptıkları atölye çalışmalarıyla hazırlayan Resim Bölümü son sınıf öğrencilerimiz Funda Ay, Enes Ak, Turan Can Kara ve Büşra Nur Baysal, başvurularının kabul edilmesiyle eserlerini bu sergi için yenilenen Ulus İlk Meclis İlkokulu'nda sergileme olanağına kavuştular. 500'e yakın başvuru arasında sergilenmeye layık 153 eser arasında yer almayı başararak teşvik ödülü almaya da hak kazanan öğrencilerimiz, 5 gün sürecek sergi boyunca sanat tarihi, portfolyo hazırlama, telif hakları, eser fiyatlandırması gibi konularda eğitim de alacaklar” denildi.

Fresh Ankara Sergisi, 12 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

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