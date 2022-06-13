Atatürk Bulvarı'nda ışıklandırma montaj çalışmaları başladı

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Kütahya'da, Atatürk Bulvarı yenileme projesinde dekoratif ışıklandırmaların montaj çalışmaları başladı. Yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’nın, Eskişehir girişinden itibaren çehresini değiştirecek yenileme çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Kütahya’nın çehresinin değişeceği Atatürk Bulvarı yenileme projesinde dekoratif ışıklandırma montaj çalışmaları başladı. İlk ışıklandırma direğinin montajı tamamlanarak elektrik verildi ve ışıkların denemesi yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’nın çehresini değiştirecek projede sona yaklaşıldığını ifade etti. Yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Başkan Işık, “Öncelikle hemşehrilerimizin imalat sürecinde gösterdikleri sabır için teşekkür ediyorum. Atatürk Bulvarımız, Eskişehir istikametinden gelenleri ilk karşılayan caddemiz. Yapacağımız yenileme çalışmalarıyla caddemizin estetik görüntüsü, peyzaj düzenlemesi ve şehrimize özgü ışıklandırmaları ile Kütahya’ya ayrı bir değer katacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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