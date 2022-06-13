Hisarcık Anadolu Lisesi'nde yılsonu şöleni ve mezuniyet töreni

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde 20212022 eğitim öğretim yılı yılsonu şöleni ve mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesindeki yılsonu şöleninde, yumurta taşıma, halat çekme, elma yeme, şarkı tahmin etme, yoğurt içinde altın arama ve sandalye kapma gibi birçok yarışlar yapıldı. Öğrenciler solo ve koro şarkılar söyleyerek müzik yetenekleri ile şölene ayrı bir güzellik kattılar. Şölene okuldaki tüm sınıf öğrencileri farklı yarışmalar ile katıldı.

Pilav ayran ikramıyla devam eden yılsonu şöleninin ardından mezuniyet töreni başladı. Mezuniyet töreninde 12. sınıf öğrencileri cübbe ve fes ile tören alanına giriş yaptılar. Öğrencilerin mezuniyet belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube Müdürü Şerif Ahmet Can ve öğretmenler tarafından verildi.

Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdür İlhan Cebeci, mezun olan öğrencilere, yüksekokul eğitimlerinde ve yaşamlarında başarılar diledi.

Mezuniyet belgelerinin verilmesinden sonra kep atma töreni büyük bir coşkuyla yapıldı. Solo ve koro şarkılar söyleyerek mezuniyet törenini kutlayan öğrenciler, müzik eşliğinde mezun olmanın sevincini yaşadılar.

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