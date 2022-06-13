Simav Aksaz Kur'an Kursunda kapanış programı

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Aksaz İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursunda yılsonu kapanış programı düzenlendi.
İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursunun öğrencileri yılsonu kapanış programında Aksaz Çok Amaçlı Salonda bir araya gelerek etkinlik düzenledi.
Programın açılış bölümünde Simav İlçe Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır ve İlçe Vaizi Murat Kaya, Kur'an öğrenmenin fazileti hakkında kısa konuşmalar yapıp salondan ayrıldı.
Simav İlçe Müftülüğü Vaizesi Zeynep Öztürk, Kur'an Kursu Öğreticileri, İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursu öğrencileri ve Aksaz Köyü bayanlarının katıldığı program, okunan Kur'anı Kerimler, ilahiler ve yapılan duanın ardından, ikramlarla sona erdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.