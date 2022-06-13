Simav Aksaz Kur'an Kursunda kapanış programı

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Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Aksaz İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursunda yılsonu kapanış programı düzenlendi.

İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursunun öğrencileri yılsonu kapanış programında Aksaz Çok Amaçlı Salonda bir araya gelerek etkinlik düzenledi.

Programın açılış bölümünde Simav İlçe Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır ve İlçe Vaizi Murat Kaya, Kur'an öğrenmenin fazileti hakkında kısa konuşmalar yapıp salondan ayrıldı.

Simav İlçe Müftülüğü Vaizesi Zeynep Öztürk, Kur'an Kursu Öğreticileri, İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursu öğrencileri ve Aksaz Köyü bayanlarının katıldığı program, okunan Kur'anı Kerimler, ilahiler ve yapılan duanın ardından, ikramlarla sona erdi.

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