Zor durumdaki İsmail Amca'ya Vali Çelik sahip çıktı

Pandemi sürecinde Kütahya’ya gelen ve ablasıyla yaşamaya başlayan ancak ablasının vefatı üzerine maddi ve manevi zorluklarla karşılaşması sonucunda psikolojisi bozulan İsmail Dolma’ya Kütahya Valisi Ali Çelik sahip çıktı.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, İsmail Dolma’nın her türlü ihtiyacının karşılanacağı ve huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde diğer büyüklerle beraber kalması konusunda fikir birliğine varıldığı belirtildi. Açıklamada, “30 yılı aşkın bir süre Kıbrıs’ta yaşayan İsmail Dolma amcamız, pandemi sürecinde ilimize gelmiş ve ablasıyla yaşamaya başlamıştır. Ancak beraber yaşadığı ablasının vefatı üzerine maddi ve manevi zorluklarla karşılaşmış, bu durum psikolojisini de olumsuz etkilemiştir. 2022 Nisan ayına kadar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımızın anlaşmalı otelinde misafir ettiğimiz İsmail amca, daha sonra oradan ayrılmıştır. Vakfımızca nakdi yardım yapılmaktadır. İsmail amcamızın durumuna kalıcı bir çözüm bulmak için İl Valimiz ve İsmail amca arasında görüşme yapılmış, yapılan görüşme sonucunda İsmail amcamızın her türlü ihtiyacının karşılanacağı huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimizde diğer büyüklerimizle beraber kalması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Bugün saat 10.00 itibarıyla kurumumuzda ağırlanmaya başlamıştır. (Daha önce pandemiden kaynaklanan dışarı çıkma kısıtlamaları nedeniyle İsmail amca burada kalmak istememiştir.) Kendisinin şu an sağlığı iyi durumdadır. Bu konuda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

