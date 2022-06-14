Anne Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı DPÜ Aile Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezimizin (DPÜ ATHUM) yürütücülüğünde hayata geçen Anne Üniversitesi projesinin ilk mezunları için diploma töreni düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Aile Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (DPÜ ATHUM) yürütücülüğünde hayata geçen Anne Üniversitesi projesinin ilk mezunları için diploma töreni düzenlendi.

EF Mavi Salon'da düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Dekan yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Furkan Demir ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özdoğru, projenin yürütücüsü DPÜ ATHUM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tijen Tülübaş, projede eğitimci olarak yer alan akademik ve idari personeller ile Anne Üniversitesi projesinde dört hafta boyunca eğitim alan mezunlar ve yakınları katıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan Dr. Öğr. Üyesi Tijen Tülübaş, Anne Üniversitesi projesinin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve proje çerçevesinde iş birliği yaptıkları DPÜ Teknoloji Transfer Ofisine ve Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz'e teşekkür etti. Dr. Öğr. Üyesi Tülübaş ayrıca projeye katılan annelerin eğitimleri hakkında yazdıkları düşüncelerini de katılımcılarla paylaştı. Bazı annelere diplomalarını üniversite öğrencisi kızları verdi.



“Beşiği sallayan dünyayı sallar”

Törende bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal,” Beşiği sallayan dünyayı sallar. Bir insanın iki temel hedefi vardır. Birisi kendi hayatını devam ettirmek, ikincisi neslini devam ettirmek. Nesli devam ettiren milletler beka bulur, ayakta kalır, hürriyeti yaşar. Bakarsanız tarihe birçok milletler tarih sahnesinden silinmiş gitmiş. Bu yüzden neslimizin devamı çok önemlidir. Neslin devamını sağlayan temel kurum ailedir. Ailenin temel direği de annedir. Bunun için aileyi ve anneyi çok önemsiyoruz. Eğer millet olarak bu topraklarda beka ve devamlılık istiyorsak beşiği sallayacağız. Başka da milletimizin bekası mümkün değil” dedi.



“Eğitimin yaşı olmaz”

“Eğitimin yaşı olmaz” diyen Rektör Uysal,” Eğitilebilirlik insana özgü temel bir özelliktir. İnsan diğer canlılara göre dünyaya çok cahil olarak geliyor ama çok donanımlı ve hayatının sonuna kadar öğreniyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, temel insanlık görevini yapmak için Anne Üniversitesi projesini başlattı. Hepimizin bilmedikleri daha çok hem de karşılaştıramayacağımız kadar çok. Hayatımızın sonuna kadar öğreneceğiz, öğrendikçe mutlu olacağız. Hepinizi tebrik ediyorum ve Aile ve Toplum Hizmetleri Merkezimizden bu eğitimin devamını istiyoruz. Mezuniyetiniz hayırlı olsun, gününüz, geleceğiniz aydın olsun, herkese sağlık, afiyet ve mutlu günler diliyorum” diye konuştu.

Rektör Uysal’ın konuşmasının ardından önce projeye eğitimci olarak destek veren öğretim üyelerine teşekkür belgeleri sunuldu. Ardından gruplar halinde sahneye davet edilen anneler ödüllerini protokol üyelerinden teslim aldılar. Annelerden ikisi de diplomalarını DPÜ öğrencisi kızlarından aldı.

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