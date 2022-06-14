Aşık Yoksul Derviş DPÜ’ye konuk oldu

Mutasavvıf ve Halk Ozanı Aşık Yoksul Derviş, 12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu çerçevesinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

FEF Germiyanoğlu Konferans Salonu’nda 12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu çerçevesinde düzenlenen ve akademisyenlerden Doç. Dr. Erdal Aday’ın yönetiminde gerçekleşen “Aşıklık geleneği” konulu söyleşiye Aşık Yoksul Derviş olarak da bilinen Şemsettin Kubat'ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Basılı 15 eseri bulunan Şemsettin Kubat, eserlerinde ehli beyt sevgisini, tasavvufi unsurları, okumanın önemi ve aşk kahramanlık, vatan millet sevgisi konularını işleyen ve ayrıca hafız ve imamlık da yapan Aşık Yoksul Derviş amcası olan Aşık Şemsettin Kubat'ın “hoşlama” adı verilen 'Hoş geldiniz' eseriyle dinleyicileri selamladı, ardından kendi hayat hikayesini anlatarak saz eşliğinde aşıklık geleneğinin örneklerini sergiledi.

Doç. Dr. Erdal Aday’ın ve öğrencilerin sorularını büyük bir içtenlikle cevaplayan Aşık Yoksul Derviş, aşıklık geleneği hakkında bilinmeyenleri katılımcılarla paylaştı. Söyleşide ayrıca Aşık Yoksul Derviş’in oğlu Talip Kubat da babasının eserlerinden bestelenen parçaları katılımcılara sundu.

Söyleşinin sonunda ise Doç. Dr. Aday, Aşık Yoksul Derviş’e Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin sembolik anahtarını sundu.

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