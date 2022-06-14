Fırtına, 2 hektarlık alanda 600 çam ağacını topraktan ayırmış



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)-KÜTAHYA'nın merkeze bağlı Lütfiye köyü yakınlarındaki ormanda fırtına nedeniyle 600'den fazla çam ağacının zarar gördüğü ortaya çıktı. 2 hektarlık alanda büyük bir afet olduğunu belirten Orman İşletme Şefi Timuçin Özdemir, "Bu kırık ve devrik ağaçları kaldırdıktan sonra, toprak işlemelerini yapıp sahamızı rehabilitasyona hazır hale getireceğiz" dedi.

Kent merkezine 40 kilometre mesafedeki 50 haneli Lütfiye köyünde önceki gün etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak, hayatı felç etti. Köye yakın 1400 rakımlı Türkmen Dağı'ndaki ormanda kuvvetli rüzgarda yüzlerce ağaç devrildi, iletişim hatları zarar gördü. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından ormana çıkan köylüler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Buradaki ağaçların fotoğraflarını çeken köylüler, durumu Orman Bölge Müdürlüğü´ne bildirdi. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de fırtınanın zarar verdiği 2 hektar alanda inceleme yaptı. Kırılan ve toprağından ayrılarak devrilen ağaçları tek tek tespit eden ekipler, kesim işlemlerine de başladı. Geyik Alanı Orman İşletme Şefliği ekipleri, 600'ün üzerinde çam ağacının fırtınadan etkilediğini belirledi.

'AĞAÇLARI GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜK'

Lütfiye köyü muhtarı Rasim Altıntaş, fırtına nedeniyle 600 civarında ağacın zarar görmesi nedeniyle çok üzüldüklerini söyledi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Altıntaş, "Bu manzarayı görünce çok üzüldük. Bu afet köyümüze gelseydi perişan ederdi. Ormanlarımızı kırmış, talan etmiş. Orman teşkilatımıza haber verdik. Onlar, şimdi çalışmalarını yapıyor. Köy halkı olarak devletimizin ve orman teşkilatımızın yanındayız. Allah, devletimizden razı olsun. İlgilendiler, telefon ve elektriğimizi hemen yaptılar. Ormanlar olmasa, olmayız. Değer biçilmeyen bir yer. Buranın telef olması bizi çok üzdü" dedi.

'HER ZAMAN YAŞANAN BİR OLAY DEĞİL'

Geyik Alanı Orman İşletme Şefi Timuçin Özdemir ise hasar tespit çalışmalarının ardından rehabilitasyona başlayacaklarını aktardı. Özdemir, "Büyük bir afet olduğu ortada. Gerekli ölçümlerimizi yaptık, 600'ün üzerinde çam ağacı zarar görmüş ve ölçümlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 2 hektarlık bir alanda kırık ve devrikler meydana gelmiş. Bu kırık ve devrik ağaçları kaldırdıktan sonra, toprak işlemelerini yapıp sahamızı rehabilitasyona hazır hale getireceğiz. Önümüzdeki yıl itibarıyla tohum takviyeleri ve dikim yöntemleriyle rehabilitasyonunu tamamlayacağız. Kar ve rüzgar devrikleriyle sık sık karşılaşsak da zayıf ağaçlar bundan etkileniyor. Böyle alansal devriklerde yüksek bir kuvvetin meydana gelmesi gerekiyor. Ormanlarda her zaman yaşanan bir olay değil. Böylesi bir manzarayla çok nadir karşılaşıyoruz. Muhtarımıza ve köylümüze hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-06-14 11:42:57



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