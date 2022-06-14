Gediz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu'nda Akademik Yetenek Testi sınavı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu tarafından 4. Sınıf öğrencilerine yönelik Yabancı Dil Ağırlıklı Proje sınıflarına öğrenci seçimi ve okul tanıtımı etkinlikleri çerçevesinde sınav gerçekleştirildi.

Sınav 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu binasında 11 Salonda, 208 4. Sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Okullarının 20202021 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Yabancı Dil Ağırlıklı Proje İmam Hatip Ortaokulu kategorisine dahil edildiğini söyleyen Okul Müdürü Ozan Tekin: '' Okulumuz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu eğitimde marka başarıda öncü okul modeliyle öğrencilerine doğru davranış, doğru bilgi kazandırma hedefiyle hareket ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz sınav ile ilçemiz öğrencilerine hem akademik hem de doğru davranışa yönelik bir eğitim öğretim modeli sunmayı amaç edindik. Sınavın gerçekleşmesinde her daim destek olan İlkokul yöneticilerimize, sınıf öğretmenlerimize, 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu ailemizin öğretmenleri ve yardımcı personeline, Ölçme Değerlendirme desteğinde bulunan Gediz Fen Lisesi yöneticilerine ve öğretmenlerine, katılım sağlayan öğrencilerimize ve velilerine teşekkür ederiz'' ifadelerini kullandı.

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