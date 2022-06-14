'Vizyondayız Kısa Film Yarışması'nda ödüller verildi

Vali Ali Çelik, Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından engel temalı Türkiye genelinde düzenlenen 'Vizyondayız Kısa Film Yarışması’nın ödül törenine katıldı.

Engellilerin sorunları, yaşamları, beklentileri, toplumun engellilere yaklaşımındaki yaptığı hatalar gibi konularda farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren lise öğrencilerinin hazırladığı kısa filmler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Vali Ali Çelik ile protokol üyeleri tarafından verildi. Vali Çelik, toplumsal farkındalığa katkı sağlayan öğrencileri tebrik ederek başarılarının daimi olması temennisinde bulundu.

Törene; Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Yardımcısı Hasan Erkal ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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