Yaz geldi, havuz sezonu açıldı

Kütahya'nın şifalı sularıyla ünlü Ilıca Kaplıcaları'ndaki turizm tesislerinde havuz sezonu açıldı.

Ilıca'da yenilenen hamam ve havuzlarıyla müşterilerine hizmet vermeye başlayan Harlek Termal Otel, doğal ortamıyla kaplıca keyfi sunuyor.

Otel Müdürü Engin Umur, açık ve kapalı alanda bulunan termal havuzların başta romatizmal hastalıklar olmak üzere bir çok rahatsızlığa şifa olduğunu kaydetti. Umur, "Bilindiği gibi, Ilıca bir şifa bölgesi. Buradaki termal sular kronik bel ağrısı, eklem hastalıkları, beyin ve sinir cerrahisi sonrası uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında nörolojik hastalıklarda, stres bozukluklarında, ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılmaktadır. Tesislerimizin de erkek ve kadınlar için ayrı ayrı havuzlarda hizmet vermekteyiz" dedi.

Ilıca'nın doğa harikası bir kaplıca bölgesi olduğunu kaydeden Umur, "Termal suların geçmişten günümüze binlerce yıldır şifa kaynağı olduğu bilinmektedir. Ülkemizdeki termal su kaynakları rezerv bakımında Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada gelmektedir. Harlek Termal Otel'in sınırları içeresinde elde edilen bu doğal ortam, termal su renksiz, mineral bakımında zengin, kokusuzdur. Doğanın bir hediyesi olarak şifalı bay termal havuz, bayan termal havuz, çocuk havuzu ve açık havuzumuz müşterilerimizin hizmetindedir" ifadelerini kullandı.

Harlek Termal Otel'in açık ve kapalı alanlarındaki havuzlardan yararlanan vatandaşlar, tesis işletmecilerine verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.

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