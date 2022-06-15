Kütahya’da geçen yıl 71 bin 581 kişi sinemaya gitti

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Sinema ve Gösteri Sanatları 2021 yılı istatistiklerine göre, Kütahya’da geçen yıl 139 film gösterilirken, toplamda 71 bin 581 seyirci sayısına ulaşıldı.

TÜİK’in verilerine göre, 10 sinema salonunda bin 216 koltuğa sahip Kütahya'da geçen yıl 53 yerli, 89 yabancı olmak üzere toplam 139 film gösterime girdi. Kütahya'da gösterime giren yerli filmleri 23 bin 651 kişi, yabancı filmleri ise 47 bin 930 kişi izledi.

TÜİK'in Kütahya Tiyatro istatistiklerine göre ise, il genelinde sadece 2 tiyatro salonu bulunuyor ve bu salonlardaki koltuk sayısı bin 12 civarında. Kütahya'da 2021 yılında sadece 3 tiyatro oyunu sahnelendi. Yetişkinlere dönük gerçekleştirilen bu oyunları bin 450 kişi seyretti.

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