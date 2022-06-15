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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da semt polikliniği hizmete açıldı

İHA

Kütahya’da semt polikliniği hizmete açıldı

Kütahya’da salgın sürecinde aşı polikliniği olarak kullanılan binanın semt polikliniği'ne dönüştürüldüğü, yeni hizmete açılan Semt Polikliniğinde Cildiye, Yaşlı Sağlığı ve İç Hastalıkları hizmeti verileceği açıklandı.
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'nden yeni açılan semt polikliniğine ilişkin yapılan açıklamada,” Ali Paşa Mahallesi Abdurrahman Karaa Bulvarı No:13 İstasyon Caddesi Konak Rezidansta KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Semt Polikliniğimiz sağlık hizmeti vermeye başlamıştır. Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye), Geriatri (Yaşlı Sağlığı) ve Dahiliye (İç Hastalıkları) Polikliniklerimizin sağlık hizmeti sunacağı Semt Polikliniğimiz ilimize ve halkımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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