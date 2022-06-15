Takla atıp, ters dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilden fırlayan Ali Yaşar Yanak (49) ile sürücü Tuncay Bora Yanak (21), ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında KütahyaEskişehir karayolu 5´inci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir´e giden Tuncay Bora Yanak´ın kontrolünü kaybettiği 34 DHN 309 plakalı otomobil yoldan çıktı. Yaklaşık 80 metre tarlada ilerleyen araç, beton duvara çarparak takla attı. Kazada ters dönen aracın sürücüsü Tuncay Bora Yanak ile emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan yaklaşık 5 metre fırlayan Ali Yaşar Yanak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan 2 yaralı, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-06-15 09:47:38



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