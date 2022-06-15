Hisarcık Atatürk İlkokulunda İngilizce kahvaltı

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri İngilizce dersinde Yiyecek ve İçecekler (Food and Drinks) ünitesini yiyerek, yaşayarak öğreniyorlar.

Okul Müdürü İsmail Değirmenci, İngilizce kahvaltı etkinliği sayesinde öğrencilerin hem kelime bilgilerini pekiştirdiklerini, hem de arkadaşları ve öğretmenleriyle yaşadıkları hoş anılarla öğrenmeyi kalıcı hale getirdiklerini söyledi.

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