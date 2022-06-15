Takla atıp, ters dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı (2)

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BABA HAYATINI KAYBETTİ

Kütahya´da yoldan çıkıp takla atan otomobilden fırlayıp ağır yaralanan Ali Yaşar Yanak (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü oğlu Tuncay Bora Yanak´ın (21) ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-06-15 14:16:44



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