Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Kütahya'da otomobilin yoldan çakarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, KütahyaEskişehir karayolu 5. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tuncay Y. idaresindeki 34 DHN 309 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak Yaşar Yanak yaralandı. Yarılalar Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı 50 yaşındaki Yaşar Yanık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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